Гавранчич: У Спартаку пропонували більше. Але як я міг не поважати фанатів Динамо?

Екс-гравець Динамо Горан Гавранчич отримував пропозицію перейти в мосовський Спартак.

Про це розповів сам екс-динамівець.

Московський клуб пропонував хороший контракт.

"Тоді за Спартак грав Неманья Відіч, мій партнер по центру оборони збірної Сербії. Вони просто хотіли створити таку пару в Спартаку. Ігор Суркіс запропонував мені новий контракт, який виявився меншим, ніж спартаківський. Ніколи не розповідав, але зараз можна про це сказати. Якщо порівнювати з Динамо, то кияни в новому контракті давали 70% від того, що пропонували в Москві",- говорить Горан.

Але Гавранчич залишився в Києві через вболівальників.

"У нас були чудові стосунки з фанатами Динамо. Я не хочу говорити красивих слів. Але як я міг бути невдячним і не поважати їх? Я їх любив, а вони поважали мене. Своє ставлення я показав, залишившись в Києві ", – сказав Гавранчич в інтерв’ю Football. ua.

Джерело - football.ua.