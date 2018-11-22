Динамо відправиться на матч з Астаною за два дні до гри

Київське Динамо відправиться до Астани на матч 5-го туру Ліги Європи за два дні до матчу.

Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

За інформацією джерела, тренерський штаб Динамо, з урахуванням географічного розташування Астани, переліт куди займе більше ніж шість годин, прийняв рішення відправитися на місце проведення поєдинку заздалегідь.

У Казахстан київський клуб відправиться не за день до матчу, як це зазвичай відбувається під час виїзних зустрічей, а за два. Виліт Динамо в Астану запланований на вівторок, 27-го листопада, з міжнародного аеропорту Бориспіль.

Також відзначимо, що в зв'язку з різницею в часі між Астаною і центрально-європейським поясом, яка становить 5 годин, матч Астана - Динамо розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, влітку Динамо відмовилося продавати молодого таланта.

Також, Швед відмовився переходити в Динамо.

Джерело - dynamo.kiev.ua.