Динамо здобуло десятий розгром під керівництвом Хацкевича

У 15-му турі Прем'єр-ліги Динамо розгромно перемогло Маріуполь.

Це десята розгромна перемога киян в УПЛ під керівництвом Олександра Хацкевича.

Київський клуб вперше переміг маріупольський з таким рахунком у прем'єр-лізі, а взагалі це 8-й розгром Маріуполя в чемпіонаті.

Безвиграшна серія маріупольців проти Динамо триває з 11 вересня 2011 року та становить 13 матчів: 9 поразок і 2 нічиї.

Маріуполь зазнав 50-ї поразки в Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, Мілевський хотів би повернутися в Динамо.

Джерело - УПЛ.