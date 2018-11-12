Мілевський: Я б з радістю повернувся в Динамо

Форвард угорської Кішварди Артем Мілевський припустив можливість повернутися в київське Динамо.

Про це він розповів у інтерв'ю програмі Профутбол.

"Мені не дуже зрозуміло, чому лише Бєсєдін в нападі. Бєсєдіна немає — і нікому грати попереду. Я б з радістю повернувся, і дограв би рік-два у Динамо та завершив кар'єру. Але не все так просто. У мене стосунки не склалися з президентом, тому ніхто мене туди не запрошуватиме. Поки Ігор Михайлович біля керма, то мене там не буде, а він не продасть Динамо. Він віддав клубу багато. Багато чим пожертвував", — розповів Мілевський.