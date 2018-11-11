Динамо яскраво розгромило Маріуполь в УПЛ

Динамо приймало Маріуполь у 15-му турі чемпіонату України 2018/19.
Кияни здобули яскраву перемогу забивши чотири сухих м'ячі.
Чемпіонат України, УПЛ
15-й тур
11 листопада
Динамо – Маріуполь 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 33 Шапаренко, 2:0 - 56 , Вербич, 3:0 - 62 Чоботенко (авт.), 4:0 - 85 Циганков.
Динамо: Бойко, Вербич, Шепелєв, Морозюк, Шапаренко, Циганков, Миколенко, Сідклей, Бурда, Буяльський, Кадар.
Маріуполь: Гальчук, Тищенко, Чоботенко, Биков, Кірюханцев, Федорчук, Піхальонок, Борячук, Вакула, Зубков.
Джерело - Чемпіон.