Анчелотті про вчинок Моурінью: Він зробив не вульгарний жест

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті поділився думкою про поведінку Жозе Моурінью під час матчу з Ювентусом у Лізі чемпіонів.

Спершу після питання про поведінку Моурінью Анчелотті повторив жест португальця, приклавши руку до вуха та заявивши журналісту, що "не розчув питання". А згодом виправдав вчинок колеги.

Слова Анчелотті наводить iSport.

"Всі, хто виходить на поле або перебуває біля нього повинен відповідати за свої дії і вчинки. Але я розумію Моурінью, нелегко стерпіти 90 хвилин образ. Він зробив не вульгарний, а іронічний жест. Але це не було дійсно чимось серйозним. Ці постійні образи повинні закінчитися. Я говорю не тільки про Турин, це відбувається на всіх італійських стадіонах: і в Неаполі, і в Мілані", — сказав Анчелотті.