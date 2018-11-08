Моурінью знову потролив вболівальників Ювентуса. ВІДЕО

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью після перемоги над Ювентусом у матчі 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів потролив туринських уболівальників.

Про це повідомляє Football on BT Sport в twitter.

Португалець притулив руку до вуха, коли вийшов привітати гравців на поле. Футболісти Юве одразу відреагували на провокації Жозе, тож тренера вивели з поля у супроводі кількох людей.

Jose Mourinho has got the Juventus fans and players rattled at full time! 😬🤬



He's enjoyed that one A LOT! 🤫 pic.twitter.com/Gcmuyd3sDo — Football on BT Sport (@btsportfootball) 7 листопада 2018 р.

Нагадаємо, що під час поєдинку третього туру ЛЧ у Манчестері вболівальники Ювентуса співали образливі пісні на адресу Моурінью. Тоді фахівець продемонстрував їм три пальці, нагадавши про требл з Інтером у 2010 році.

Нагадаємо, МЮ створив камбек у поєдинку проти Ювентуса.

Перший поєдинок між цими командами закінчився перемогою Ювентуса.

Джерело - Чемпіон.