Моурінью знову потролив вболівальників Ювентуса. ВІДЕО

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью після перемоги над Ювентусом у матчі 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів потролив туринських уболівальників.

Про це повідомляє Football on BT Sport в twitter.

Португалець притулив руку до вуха, коли вийшов привітати гравців на поле. Футболісти Юве одразу відреагували на провокації Жозе, тож тренера вивели з поля у супроводі кількох людей.

Jose Mourinho has got the Juventus fans and players rattled at full time! 😬🤬



He's enjoyed that one A LOT! 🤫 pic.twitter.com/Gcmuyd3sDo