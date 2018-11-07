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Ліга чемпіонів. Манчестер Сіті - Шахтар: 1:0. ОНЛАЙН

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Сачко: Будемо намагатися грати в красивий футбол

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Сачко: Будемо намагатися грати в красивий футбол

Гравці Ворскли докладуть максимальних зусиль для досягення позитивного результату.

Про це сказав головний тренер полтавців Василь Сачко.

"Те, як ми зіграємо, залежить від суперника, від тактики, від виконавців. Ми добре знаємо Карабах, так само добре вони знають нас. У Карабаха сильні виконавці, які задіяні у різних збірних. Але ми будемо грати удома, у нас є 12 гравець.

Я впевнений, що ми завтра докладемо максимум зусиль, аби досягти позитивного результату, адже хочемо перемагати у кожній грі. Ми будемо намагатися грати в красивий футбол, але найголовніше для нас – результат. Завдання виграти Лігу Європи в порядку денному не розглядається, але це буде залежати і від завтрашньої гри",- сказав Сачко.

Матч Ворскла - Карабах відбудеться завтра, 8 листопада, у Полтаві. 

Нагадаємо, у 3-му турі групового раунду Ліги Європи Ворскла у гостях перемогла Карабах

Карабах потренувався напередодні гри проти Ворскли.

Джерело - Чемпіон.

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