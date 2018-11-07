Карабах потренувався напередодні гри з Ворсклою. ФОТОЗВІТ

Напередодні четвертого туру групового раунду Ліги Європи у Полтаві на стадіоні Ворскла відбулося передматчеве тренування команди Карабах з Агдаму.

Гості випробували газон стадіону Ворскла, а тренери поділилися очікуваннями від майбутньої гри.

На прес-конференції були присутні керманич ворсклян Василь Сачко і нападник зелено-білих Юрій Коломоєць. Карабах представляли Гурбан Гурбанов та півзахисник Гара Гараєв.

До вашої уваги авторський фотозвіт Богдана Проскурова.

Богдан Проскуров, champion.com.ua

Джерело - Чемпіон.