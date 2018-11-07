Манчестер Сіті запустив яскраве промо до матчу з Шахтарем. ВІДЕО

Манчестер Сіті опублікував цікаве промо до матчу четвертого туру Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря.
Відео було опубліковано в офіційному Twitter англійської команди.
У зйомках ролика взяли участь головний тренер команди Хосеп Гвардіола, а також зірки клубу: Кевін Де Брюйне, Ілкай Гюндоган, Бернарду Сілва і Венсан Компані.
Buzzing for tonight! ⚽️ #mancity pic.twitter.com/ZlMSlrBeL9— Manchester City (@ManCity) 7 листопада 2018 р.
Нагадаємо, перший поєдинок між цими командами завершився розгромною поразкою гірників.
Також текстову трансляцію матчу можна переглянути на нашому сайті.
Джерело - Чемпіон.