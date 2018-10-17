Російський збірник зізнався, що дозволяв собі расистські висловлювання

Гравець збірної Росії Олександр Кокорін зізнався, що ображав російського чиновника за національною ознакою.
Про це повідомляє sports.ru.
За підсумками очних ставок, які відбувалися напередодні в СІЗО, Кокорін зізнався, що ображав, чиновника Дениса Пака за національною ознакою.
При цьому чиновник не пробачив Мамаєва, та як і раніше, висуває на його адресу ті ж звинувачення, що і до інших учасників бійки.
Нагадаємо, Кокорін з компанією побили чиновників у кафе.
Також, поліція допитала Кокоріна та Мамаєва.
Джерело - sports.ru.