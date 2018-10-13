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Славетний форвард втретє оголосив про завершення кар’єри

Вчора 23:12 476 0
Славетний форвард втретє оголосив про завершення кар’єри

Колишній нападник збірної Італії Антоніо Кассоно знову заявив, що завершує кар’єру.

Про це повідомляє Football Italia. 

36-річний форвард, який не грає з 2016 року, вже робив дві подібних заяви минулого року, проте потім з'являлися чутки про його можливе повернення на поле. За словами Кассано, цього разу його рішення остаточне. 

Кілька тижнів тому футболіст почав тренуватися у клубі Віртус Ентелл. 

"Останніми днями я зрозумів, що більше не налаштований тренуватися на регулярній основі. Щоб грати в футбол необхідні талант та пристрасть, але перш за все - бажання. У мене наразі інші пріоритети", - сказав Кассано. 

Нагадаємо, іспанський хавбек Давід Сільва, заявив, що більше не гратиме за збірну Іспанії

Раніше, про завершення кар’єри оголосив хавбек збірної Франції Алу Діарра

 

Джерело - Football Italia.

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