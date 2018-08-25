Екс-хавбек збірної Франції Діарра завершив кар'єру

Екс-півзахисник збірної Франції Алу Діарра завершив кар'єру.

Про це повідомив сам спортсмен у своєму Twitter.

Також він повідомив про отримання посади тренера в молодіжній команді Ланса U-19. Тим самим, Діарра припинив виступи у ролі футболіста.

"Тільки що мене призначили на посаду помічника головного тренера в Лансі U-19. Хочу подякувати клуб за те, що надав мені цю підтримку, а також всіляко підтримує. Працювати тренером в Лансі для мене - справжня честь", - написав Алу Діарра.

Протягом усієї кар'єри француз виступав за безліч клубів, проте найбільше часу провів в Бордо - з 2007 по 2011 рік, де провів 133 матчі в чемпіонаті (11 голів).

Також в активі Діарра - виступи за збірну Франції, в складі якої він зіграв 45 поєдинків і став срібним призером на Мундіалі 2006 року.

Нагадаємо, що Анрі визначився із своїм тренерським майбутнім.

Джерело - rmcsport.net.