Зірка прийме Авангард, Агробізнес — Рух. Інші матчі 13 туру Першої ліги: відео онлайн-трансляція

У першій лізі триває тринадцятий тур Чемпіонату України.

Сьогодні, 13 жовтня, відбудеться п'ять матчів першості.

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Всі ігри можна переглянути на нашому сайті. До вашої уваги відеотрансляції матчів.

Чемпіонат України

Перша ліга

13 тур

Зірка — Авангард 15:00

Агробізнес — Рух 16:00

Волинь — Миколаїв 17:00

Дніпро-1 — Прикарпаття 18:00

Металіст-1925 — Гірник-Спорт 19:00

Нагадаємо, Україна переграла Шотландію.

А Ястремська вийшла до фіналу турніру в Гонконзі.

Джерело - Чемпіон.