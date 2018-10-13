Зірка прийме Авангард, Агробізнес — Рух. Інші матчі 13 туру Першої ліги: відео онлайн-трансляція

У першій лізі триває тринадцятий тур Чемпіонату України.
Сьогодні, 13 жовтня, відбудеться п'ять матчів першості.
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Всі ігри можна переглянути на нашому сайті. До вашої уваги відеотрансляції матчів.
Чемпіонат України
Перша ліга
13 тур
Зірка — Авангард 15:00
Агробізнес — Рух 16:00
Волинь — Миколаїв 17:00
Дніпро-1 — Прикарпаття 18:00
Металіст-1925 — Гірник-Спорт 19:00
Нагадаємо, Україна переграла Шотландію.
А Ястремська вийшла до фіналу турніру в Гонконзі.
Джерело - Чемпіон.