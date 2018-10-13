Ястремська вперше в кар'єрі зіграє у фіналі турніру в Гонконзі

Юна українська тенісистка Даяна Ястремська вперше у кар'єрі пройшла до фіналу турніру в Гонконзі.

Наша співвітчизниця здолала китаянку Чжан Шуай. 7:5, 6:4.

Гра тривала близько 1,5 години. За цей час українка тричі подала на виліт, зробила 4 подвійні помилки. В той час, коли суперниця жодного разу не подала на виліт і здійснила лише одну подвійну помилку.

Суперницею Ястремської у фіналі стане переможниця матчу Ван К'ян — Мугуруса Гарбіньє.

Prudential Hong Kong Tennis Open - WTA International

Гонконг, Китай

Одиночний розряд, хард

Призовий фонд — $500,000

Даяна Ястремська — Чжан Шуай 7:5, 6:4

Нагадаємо, Еліна Світоліна покинула розіграш турніру в Гонконзі.

Джерело - Чемпіон.