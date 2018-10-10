Моурінью поїде переглядати потенційного новачка МЮ

Півзахисник Лаціо Сергей Мілінковіч-Савич потрапив у сферу інтересів Манчестер Юнайтеду і Жозе Моурінью готовий особисто переглянути дії гравця.
Про це повідомляє Футбольні трансфери.
Серб настільки потрібен наставнику "червоних дияволів" Жозе Моурінью, що той готовий переглянути його в дії особисто.
Саме заради цього Моурінью відвідає матч Ліги націй Чорногорія - Сербія.
Нагадаємо, гравці Манчестер Юнайтед погрожують піти з клубу через Моурінью.
Також, Моурінью можуть покарати за лайку на камеру.
Джерело - Футбольні трансфери.