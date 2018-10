Моурінью хлюпнув водою у телекамеру перед матчем з Ньюкаслом. ВІДЕО

Тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью облив водою телекамеру перед матчем проти Ньюкасла.

Моурінью облив водою з пляшечки об’єктив телекамери перед матчем 8-го туру АПЛ проти Ньюкасла, в якому його команда після першого тайму поступається 0:2.

When its ur last day at work you can do anyhow you like #Mourinho #MANNEW #ManchesterUnited pic.twitter.com/BXmjvWRXTE