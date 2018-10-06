Моурінью хлюпнув водою у телекамеру перед матчем з Ньюкаслом. ВІДЕО

Тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью облив водою телекамеру перед матчем проти Ньюкасла.
Моурінью облив водою з пляшечки об’єктив телекамери перед матчем 8-го туру АПЛ проти Ньюкасла, в якому його команда після першого тайму поступається 0:2.
When its ur last day at work you can do anyhow you like #Mourinho #MANNEW #ManchesterUnited pic.twitter.com/BXmjvWRXTE— kingZulu007 (@Hoelami) 6 октября 2018 г.
Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що Моуурінью після матчу з Ньюкаслом піде у відставку.
Раніше, власники МЮ висловили підтримку Жозе Моурінью.
Джерело - Чемпіон.