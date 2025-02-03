Захисник Челсі піде в оренду до іншого клубу АПЛ
Бен Чілвелл
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Фланговий захисник Челсі Бен Чілвелл залишить свій клуб в останній день зимового трансферного вікна.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Гравець збірної Англії приєднається до Крістал Пелас на правах оренди до кінця сезону-2024/25.
Очікується, що про трансфер клуби оголосять найближчим часом. Зазначимо, що у поточній кампанії Чілвелл взагалі не має ігрової практики, лише раз з'явившись на полі. Бен вийшов на заміну у матчі Кубку Ліги проти Барроу.
До Челсі захисник приєднався у 2020 році з Лестера. Чинний контракт із "синіми" розраховано до літа 2027 року.
Раніше ситуацію із Чілвеллом прокоментував головний тренер лондонців Енцо Мареска.