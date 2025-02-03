Захисник Челсі піде в оренду до іншого клубу АПЛ

Фланговий захисник Челсі Бен Чілвелл залишить свій клуб в останній день зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Гравець збірної Англії приєднається до Крістал Пелас на правах оренди до кінця сезону-2024/25.

🚨🔵🔴 Ben Chilwell, set for medical tests now at Crystal Palace to join the club on loan.



Chelsea approved all documents now waiting for medical and then sign.



Here we go 🦅 pic.twitter.com/F3Zw8BKNep — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 3, 2025

Очікується, що про трансфер клуби оголосять найближчим часом. Зазначимо, що у поточній кампанії Чілвелл взагалі не має ігрової практики, лише раз з'явившись на полі. Бен вийшов на заміну у матчі Кубку Ліги проти Барроу.

До Челсі захисник приєднався у 2020 році з Лестера. Чинний контракт із "синіми" розраховано до літа 2027 року.

Раніше ситуацію із Чілвеллом прокоментував головний тренер лондонців Енцо Мареска.