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Захисник Челсі піде в оренду до іншого клубу АПЛ

Володимир Максименко — 3 лютого 2025, 09:18
Захисник Челсі піде в оренду до іншого клубу АПЛ
Бен Чілвелл
Getty images

Фланговий захисник Челсі Бен Чілвелл залишить свій клуб в останній день зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Гравець збірної Англії приєднається до Крістал Пелас на правах оренди до кінця сезону-2024/25.

Очікується, що про трансфер клуби оголосять найближчим часом. Зазначимо, що у поточній кампанії Чілвелл взагалі не має ігрової практики, лише раз з'явившись на полі. Бен вийшов на заміну у матчі Кубку Ліги проти Барроу.

До Челсі захисник приєднався у 2020 році з Лестера. Чинний контракт із "синіми" розраховано до літа 2027 року.

Раніше ситуацію із Чілвеллом прокоментував головний тренер лондонців Енцо Мареска.

Чемпіонат Англії, АПЛ Футбольні трансфери Челсі Чілвелл

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