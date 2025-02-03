Рейнджерс у рекордному матчі для Квіка здолав Вегас, Детройт в овертаймі дотиснув Ванкувер у матчі НХЛ

У ніч з 2 на 3 лютого відбулась низка матчів Національної хокейної ліги.

Так, Детройт лише в овертаймі зміг дотиснути Ванкувер, а Калгарі несподівано переграв Сіетл.

Окрім того, Флорида та Айлендерс закинули дев'ять шайб на двох, а перемогу святкували саме Пантерз.

НХЛ-2024/25 – регулярний чемпіонат

3 лютого

Даллас – Коламбус 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)

Рейнджерс – Вегас 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Флорида – Айлендерс 6:3 (2:0, 2:3, 2:0)

Юта – Сент-Луїз 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Ванкувер – Детройт 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1 ОТ)

Сетл – Калгарі 2:3 (0:3, 1:0, 1:0)

Зазначимо, що у матчі проти Вегаса воротар Нью-Йорк Рейнджерс встановив національний рекорд США.