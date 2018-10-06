ЗМІ: Моурінью покине Манчестер Юнайтед після гри з Ньюкаслом

Манчестер Юнайтед готовий звільнити головного тренера Жозе Моурінью.

Про це повідомляє xsport з посиланням на Mirror.

Матч проти Ньюкасла у 8 турі Англійської Прем'єр-ліги стане для португальця останнім на посту тренера манкуніанців.

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Повідомляється, що керівництво клубу остаточно втратило віру в португальця.

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Раніше повідомлялося, що власники МЮ не збираються звільняти португальського спеціаліста.

Сам Моурінью незадоволений підтримкою з боку керівництва.

Джерело - xsport.