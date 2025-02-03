Були пропозиції від Наполі та Болоньї, – легіонер Шахтаря розповів, що міг залишити клуб
Іраклі Азарові
FC Shakhtar Donetsk
Захисник донецького Шахтаря Іраклі Азарові розповів про інтерес європейських клубів до себе, а також прокоментував реакцію на нього босів "гірників".
Слова футболіста наводить Geo Team.
"Влітку були пропозиції від Наполі, Болоньї та Селтіка, але Шахтар відхилив їх. Я поважаю їхнє рішення", – заявив грузинський легіонер.
Нагадаємо, Азарові приєднався до Шахтаря у 2023 році, перейшовши з Црвени Звезди.
У сезоні-2024/25 Іраклі зіграв 10 матчів у всіх турнірах, в яких віддав дві результативні передачі.
Раніше стало відомо про інтерес Шахтаря до 18-річного нападника Флуміненсе.