Були пропозиції від Наполі та Болоньї, – легіонер Шахтаря розповів, що міг залишити клуб

Захисник донецького Шахтаря Іраклі Азарові розповів про інтерес європейських клубів до себе, а також прокоментував реакцію на нього босів "гірників".

Слова футболіста наводить Geo Team.

"Влітку були пропозиції від Наполі, Болоньї та Селтіка, але Шахтар відхилив їх. Я поважаю їхнє рішення", – заявив грузинський легіонер.

😱 "There were offers from Napoli, Bologna and Celtic in the summer. Shakhtar blocked all proposals, I respect their decision" - Irakli Azarov reveals to Geo Team 🇬🇪🧡 pic.twitter.com/fkVNKgHhuK — Geo Team (@Geo__team) February 2, 2025

Нагадаємо, Азарові приєднався до Шахтаря у 2023 році, перейшовши з Црвени Звезди.

У сезоні-2024/25 Іраклі зіграв 10 матчів у всіх турнірах, в яких віддав дві результативні передачі.

Раніше стало відомо про інтерес Шахтаря до 18-річного нападника Флуміненсе.