Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Були пропозиції від Наполі та Болоньї, – легіонер Шахтаря розповів, що міг залишити клуб

Володимир Максименко — 3 лютого 2025, 09:37
Були пропозиції від Наполі та Болоньї, – легіонер Шахтаря розповів, що міг залишити клуб
Іраклі Азарові
FC Shakhtar Donetsk

Захисник донецького Шахтаря Іраклі Азарові розповів про інтерес європейських клубів до себе, а також прокоментував реакцію на нього босів "гірників".

Слова футболіста наводить Geo Team.

"Влітку були пропозиції від Наполі, Болоньї та Селтіка, але Шахтар відхилив їх. Я поважаю їхнє рішення", – заявив грузинський легіонер.

Нагадаємо, Азарові приєднався до Шахтаря у 2023 році, перейшовши з Црвени Звезди.

У сезоні-2024/25 Іраклі зіграв 10 матчів у всіх турнірах, в яких віддав дві результативні передачі.

Раніше стало відомо про інтерес Шахтаря до 18-річного нападника Флуміненсе.

Болонья Наполі Селтік Футбольні трансфери Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк Іраклі Азарові

Іраклі Азарові

Шахтар оголосив про трансфер Азарова

Останні новини