Мандзин: Різне трапляється, але командою ми здатні на більше

Український біатлоніст Віталій Мандзин вважає, що чоловіча команда здатна демонструвати кращий результат, аніж 8 місце в естафеті на чемпіонаті Європи.

Про це 21-річний спортсмен розповів в ексклюзивному коментарі "Чемпіону".

"Скоріш за все, результат не той, який ми можемо показати командою. Це робочі моменти, всяке трапляється, в естафеті склалось так", – сказав Мандзин.

Щодо свого виступу в гонці, Віталій зазначив, що був не повністю готовим провести всю дистанцію на високому рівні.

"Не вистачило сил на всю гонку, на жаль. Хотілось ходом відпрацювати краще, але гори дають про себе знати. Вже повернулись назад в Антхольц, та готуємось далі тут до чемпіонату світу", – сказав біатлоніст.

Нагадаємо, напередодні в італійському Мартел-валь-Мартелло (висота – 1700 м) відбулася заключна гонка чемпіонату Європи – чоловіча естафета. Українська команда посіла 8-ме місце, хоча більш ніж половина дистанції трималась серед лідерів і мала шанс вибороти єдину для України медаль на чемпіонаті Європи.

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Віталій Мандзин взяв участь в одній гонці континентальної першості. В естафеті він представляв команду на другому етапі. Стрільбу лежачи відпрацював бездоганно, на стрільбі стоячи використав один додатковий патрон і вийшов на заключне коло другим. Але останнє коло далось Віталію складно, його наздогнав та перегнав німецький біатлоніст Сімон Кайзер, українець передав естафету третім. На двох наступних етапах збірна України погіршила результат, але залишилась у чільній десятці.

Чоловічі та жіноча збірні України зараз перебувають в італійській Антгольц-Антерсельві на тренувальному зборі, який передує чемпіонату світу у швейцарському Ленцергайде. Світова першість стартує 12 лютого.