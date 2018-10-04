Власники МЮ визначилися із майбутнім Моурінью

Власники Манчестер Юнайтед Джоель та Аврам Глейзери не збираються звільняти Жозе Моурінью.

Про це повідомляє ESPN.

Глейзери довіряють головному тренеру МЮ та не бачать приводу для його відставки. Власники клубу в курсі напруженої ситуації, яка склалася в команді та щодня контактують виконавчим віце-президентом Едом Вудвордом.

Наразі американські мільярдери не планують звільняти Моурінью та шукати нового фахівця. На думку Глейзерів, досвід та досягнення португальського тренера дозволять йому виправити складну ситуацію в клубі.

Нагадаємо, у останньому матчі АПЛ Манчестер Юнайтед поступився команді Андрія Ярмоленка.

Водночас, Жозе Моурінью висловив невдоволення недостатньою підтримкою з боку керівництва Манчестер Юнайтед.

Джерело - ESPN.