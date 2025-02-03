Це неможливо, – Красюк заперечив можливість проведення поєдинку Усика проти Кличка
Олександр Красюк
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Промоутер чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) Олександр Красюк повністю заперечив можливість проведення поєдинку свого клієнта із Володимиром Кличком.
Функціонер виступив із відповідною заявою у своєму Instragram.
"Для ясності: я ніколи згадував навіть про теоретичну можливість бою двох українських легенд – Усика та Кличка. Це неможливо", – написав Красюк.
Нагадаємо, востаннє Кличко виходив у ринг у 2017 році, коли технічним нокаутом в 11 раунді програв Ентоні Джошуа.
Що стосується Усика, то Олександр у грудні 2024 року здолав Тайсона Ф'юрі у поєдинку-реванші та захистив свої титули.
Раніше промоутер українського чемпіона прокоментував можливість повернення Олександра у хевівейт.