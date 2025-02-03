Це неможливо, – Красюк заперечив можливість проведення поєдинку Усика проти Кличка

Промоутер чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) Олександр Красюк повністю заперечив можливість проведення поєдинку свого клієнта із Володимиром Кличком.

Функціонер виступив із відповідною заявою у своєму Instragram.

"Для ясності: я ніколи згадував навіть про теоретичну можливість бою двох українських легенд – Усика та Кличка. Це неможливо", – написав Красюк.

Нагадаємо, востаннє Кличко виходив у ринг у 2017 році, коли технічним нокаутом в 11 раунді програв Ентоні Джошуа.

Що стосується Усика, то Олександр у грудні 2024 року здолав Тайсона Ф'юрі у поєдинку-реванші та захистив свої титули.

Раніше промоутер українського чемпіона прокоментував можливість повернення Олександра у хевівейт.