Монако знову програло і закріпилося в зоні вильоту Ліги 1

Сент-Етьєн вдома переграв Монако і вийшов на 2 сходинку в турнірній таблиці Ліги 1.
Під кінець першого тайму Вагбі Хазрі відкрив рахунок у матчі, а через 9 хвилин після перерви оформив дубль і встановив остаточний рахунок.
Сент-Етьєн після 8 турів набрав 15 очок і йде на 2 сходинці в турнірній таблиці, щоправда, у Ліона та Марселя матчі в запасі, тоді як Монако має лише 6 очок і перебуває в зоні вильоту.
Чемпіонат Франції. Ліга 1
8 тур
28 вересня
Сент-Етьєн – Монако 2:0
Голи: 1:0 - 41 Хазрі, 2:0 - 54 Хазарі
Нагадаємо, Монако у матчі чемпіонату Франції проти Анжі не завдав жодного удару в площину воріт.
Раніше, Монако досягнув домовленості з Вест Бромвічем про перехід французького вінгера Насера Шадлі.
Джерело - Чемпіон.