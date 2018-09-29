Монако знову програло і закріпилося в зоні вильоту Ліги 1

Сент-Етьєн вдома переграв Монако і вийшов на 2 сходинку в турнірній таблиці Ліги 1.

Під кінець першого тайму Вагбі Хазрі відкрив рахунок у матчі, а через 9 хвилин після перерви оформив дубль і встановив остаточний рахунок.

Сент-Етьєн після 8 турів набрав 15 очок і йде на 2 сходинці в турнірній таблиці, щоправда, у Ліона та Марселя матчі в запасі, тоді як Монако має лише 6 очок і перебуває в зоні вильоту.

Чемпіонат Франції. Ліга 1

8 тур

28 вересня

Сент-Етьєн – Монако 2:0

Голи: 1:0 - 41 Хазрі, 2:0 - 54 Хазарі

Нагадаємо, Монако у матчі чемпіонату Франції проти Анжі не завдав жодного удару в площину воріт.

Раніше, Монако досягнув домовленості з Вест Бромвічем про перехід французького вінгера Насера Шадлі.

Джерело - Чемпіон.