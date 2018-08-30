Монако придбає бронзового призера ЧС

Монако досяг домовленості з Вест Бромвіч про перехід вінгера Насера Шадлі

Про це повідомляє ua-football.com, з посиланням на RMC.

Червоно-білі заплатять за бельгійця 12 мільйонів євро.

Зараз Шадлі проходить медогляд, і клуб сподівається вирішити всі деталі угоди до завершення трансферного вікна.

Шадлі приєднався до Вест Бромвіч Альбіон з Тоттенгема в 2016 році.

Травми завадили йому провести повноцінний минулий сезон, і він зіграв лише 6 матчів.

Нагадаємо, Монако слідкувало за Відою.

Також, Монако підписало російського таланта.

Джерело - ua-football.com.