Зінченко вперше у сезоні зіграє за Манчестер Сіті

Олександр Зінченко розпочне у стартовому складі Ман Сіті матч Кубка англійської ліги проти Оксфорда.

Про це повідомляє Манчестер Сіті у twitter.

How we line-up in the @Carabao_Cup! 🏆



City XI | Muric, Danilo, Kompany (C), Stones, Otamendi, Zinchenko, Silva, Diaz, Foden, Mahrez, Jesus



Subs | Ederson, Walker, Sterling, Gündogan, Laporte, Sané, Bernabe#oufcvcity #mancity



Presented by @haysworldwide pic.twitter.com/HSO3PxVRHG