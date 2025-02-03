Українці здобули 11 медалей на міжнародних змаганнях Euro Meet

Українські плавці здобули 11 медалей на міжнародних змаганнях Euro Meet, які проходили в Люксембурзі.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Зазначається, що в змаганнях брали участь представники 17 країн. В активі українців 7 золотих медалей, 3 срібні та 1 бронзова.

Золоті медалі здобули

Георгій Лукашев (400 м, комплексне плавання);

Ілля Лінник (200 м, вільний стиль);

Денис Кесіль (200 м, батерфляй);

Владислав Бухов (50 м, вільний стиль);

Максим Овчинніков (200 м, брас);

Софія Барабаш (800 м, вільний стиль, юнаки);

Софія Барабаш (200 м на спині, юнаки).

Срібні медалі здобули

Софія Барабаш (200 м, вільний стиль, юнаки);

Денис Кесіль (200 м, комплексне плавання);

Ілля Лінник (100 м, вільний стиль).

Бронзу здобув

Владислав Бухов (50 м, батерфляй).

Нагадаємо, нещодавно легендарна угорська плавчиня Катінка Хоссу оголосила про завершення кар'єри. Хоссу встановила 20 світових рекордів, завоювала 321 золоту, 83 срібних і 69 бронзових медалей на Кубках світу та Європи різної вікової категорії.