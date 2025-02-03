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Українці здобули 11 медалей на міжнародних змаганнях Euro Meet

Микола Дендак — 3 лютого 2025, 11:34
Українці здобули 11 медалей на міжнародних змаганнях Euro Meet
Мінмолодьспорт

Українські плавці здобули 11 медалей на міжнародних змаганнях Euro Meet, які проходили в Люксембурзі.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Зазначається, що в змаганнях брали участь представники 17 країн. В активі українців 7 золотих медалей, 3 срібні та 1 бронзова.

Золоті медалі здобули

  • Георгій Лукашев (400 м, комплексне плавання);
  • Ілля Лінник (200 м, вільний стиль);
  • Денис Кесіль (200 м, батерфляй);
  • Владислав Бухов (50 м, вільний стиль);
  • Максим Овчинніков (200 м, брас);
  • Софія Барабаш (800 м, вільний стиль, юнаки);
  • Софія Барабаш (200 м на спині, юнаки).

Срібні медалі здобули

  • Софія Барабаш (200 м, вільний стиль, юнаки);
  • Денис Кесіль (200 м, комплексне плавання);
  • Ілля Лінник (100 м, вільний стиль).

Бронзу здобув

  • Владислав Бухов (50 м, батерфляй).

Нагадаємо, нещодавно легендарна угорська плавчиня Катінка Хоссу оголосила про завершення кар'єри. Хоссу встановила 20 світових рекордів, завоювала 321 золоту, 83 срібних і 69 бронзових медалей на Кубках світу та Європи різної вікової категорії.

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