Українці здобули 11 медалей на міжнародних змаганнях Euro Meet
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Українські плавці здобули 11 медалей на міжнародних змаганнях Euro Meet, які проходили в Люксембурзі.
Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.
Зазначається, що в змаганнях брали участь представники 17 країн. В активі українців 7 золотих медалей, 3 срібні та 1 бронзова.
Золоті медалі здобули
- Георгій Лукашев (400 м, комплексне плавання);
- Ілля Лінник (200 м, вільний стиль);
- Денис Кесіль (200 м, батерфляй);
- Владислав Бухов (50 м, вільний стиль);
- Максим Овчинніков (200 м, брас);
- Софія Барабаш (800 м, вільний стиль, юнаки);
- Софія Барабаш (200 м на спині, юнаки).
Срібні медалі здобули
- Софія Барабаш (200 м, вільний стиль, юнаки);
- Денис Кесіль (200 м, комплексне плавання);
- Ілля Лінник (100 м, вільний стиль).
Бронзу здобув
- Владислав Бухов (50 м, батерфляй).
Нагадаємо, нещодавно легендарна угорська плавчиня Катінка Хоссу оголосила про завершення кар'єри. Хоссу встановила 20 світових рекордів, завоювала 321 золоту, 83 срібних і 69 бронзових медалей на Кубках світу та Європи різної вікової категорії.