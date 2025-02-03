Ястремська прокоментувала свій вдалий виступ у Лінці
3 лютого 2025, 11:52
Даяна Ястремська
Getty images
Українська тенісистка Даяна Ястремська після поразки у вирішальному матчі турніру WTA 500 у австрійському Лінці поділилася своїми враженнями про фінал та загалом ігровий тиждень.
Слова Ястремської в інтерв'ю WTA TV наводить портал Великий теніс України:
Єдина позитивна річ… Що я змогла трохи віднайти свою гру. Тому що протягом довгого періоду я не грала у фіналах, я програвала буквально у першому-другому колі. Тож це єдиний позитивний момент з цього тижня.Я пишаюсь тільки 9 геймами за увесь матч. Починаючи з 0:3 у другому сеті і завершуючи 3:0 у третій партії. І я вважаю, що це єдині 9 геймів, які я відіграла добре. Я чекаю наступних турнірів, щоб покращити свій теніс, бути більш стабільною, менше помилятись. Загалом, так, я гадаю, це був хороший тиждень.
Даяна також висловилась про австрійську публіку та важливість підтримки українців на трибунах:
Так, глядачі були чудовими. Як я казала, тут дуже тепло зустрічають, в мене багато підтримки. Хотіла б я, щоб на кожному турнірі було багато українців, та й не тільки українців, які б підтримували мене так само, як це було тут. Так, це приємний турнір, я в очікуванні свого наступного виступу тут у новому році. В будь-якому випадку, це приємні спогади.
Нагадаємо, що після вдалого виступу в Австрії Даяна Ястремська повернулася до першої півсотні рейтингу WTA.