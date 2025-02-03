Ястремська прокоментувала свій вдалий виступ у Лінці

Українська тенісистка Даяна Ястремська після поразки у вирішальному матчі турніру WTA 500 у австрійському Лінці поділилася своїми враженнями про фінал та загалом ігровий тиждень.

Слова Ястремської в інтерв'ю WTA TV наводить портал Великий теніс України:

Єдина позитивна річ… Що я змогла трохи віднайти свою гру. Тому що протягом довгого періоду я не грала у фіналах, я програвала буквально у першому-другому колі. Тож це єдиний позитивний момент з цього тижня.

Я пишаюсь тільки 9 геймами за увесь матч. Починаючи з 0:3 у другому сеті і завершуючи 3:0 у третій партії. І я вважаю, що це єдині 9 геймів, які я відіграла добре.

Я чекаю наступних турнірів, щоб покращити свій теніс, бути більш стабільною, менше помилятись. Загалом, так, я гадаю, це був хороший тиждень.