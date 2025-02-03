Переговори Динамо та Вулвергемптона щодо Бражка зайшли в глухий кут
Вулвергемптон та київське Динамо не змогли домовитись щодо трансферу хавбека "біло-синіх" Володимира Бражка.
Про це повідомляє журналіст The Telegraph Майк МакГраф.
"Вовки" близькі до підписання півзахисника Реймса Маршалла Мунетсі. Річ у тому, що Динамо не влаштувала остаточна пропозиція Вулвергемптона, через що клуб АПЛ перемикнувся на 28-річного зімбабвійського опорника.
За інформацією британських ЗМІ, президент киян хотів отримати за Бражка понад 40 мільйонів євро, в той час, як британці запропонували лише 20.
Портал Tranfermarkf оцінює футболіста у 9 млн євро.
У сезоні-2024/25 хавбек провів 25 матчів за Динамо у всіх турнірах, забив 4 голи та віддав 3 асисти.
Раніше Бражко відновив тренування з основною групою футболістів після травми.