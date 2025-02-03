Переговори Динамо та Вулвергемптона щодо Бражка зайшли в глухий кут

Вулвергемптон та київське Динамо не змогли домовитись щодо трансферу хавбека "біло-синіх" Володимира Бражка.

Про це повідомляє журналіст The Telegraph Майк МакГраф.

"Вовки" близькі до підписання півзахисника Реймса Маршалла Мунетсі. Річ у тому, що Динамо не влаштувала остаточна пропозиція Вулвергемптона, через що клуб АПЛ перемикнувся на 28-річного зімбабвійського опорника.

#Wolves are close to agreeing a deal with Reims for Marshall Munetsi. The 28yr-old Zimbabwe international has been a regular in Ligue 1 for five seasons and targeted to bolster Vitor Pereira's midfield. Story with @JPercyTelegraph



🐺🟨◼️⚽️🇿🇼 @TeleFootball — Mike McGrath (@mcgrathmike) February 2, 2025

За інформацією британських ЗМІ, президент киян хотів отримати за Бражка понад 40 мільйонів євро, в той час, як британці запропонували лише 20.

Портал Tranfermarkf оцінює футболіста у 9 млн євро.

У сезоні-2024/25 хавбек провів 25 матчів за Динамо у всіх турнірах, забив 4 голи та віддав 3 асисти.

Раніше Бражко відновив тренування з основною групою футболістів після травми.