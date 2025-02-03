У Москві внаслідок замаху загинув голова федерації боксу "ДНР"

У Москві скоєно замах на голову федерації боксу так званої "ДНР" та кримінального авторитета Армена Саркісяна.

Про це повідомляє Українська Правда із посиланням на російські ЗМІ.

У житловому комплексі "Алые паруса" стався вибух, у результаті якого одна людина загинула та декілька осіб постраждали.

За попередньою інформацією, Саркісян отримав важке поранення. Втім, за іншими даними, бойовик міг загинути.

Доповнено: Армен Саркісян помер у реанімації не приходячи до тями. Про це повідомили російські ЗМІ.

Відомо, що вибух спричинила або граната, або саморобний пристрій на основі гранати.

Армен Саркісян відомий в Україні як організатор "тітушок" під час Революції гідності та одна з наближених осіб до президента-втікача Януковича.

Окрім обіймання посади у федерації боксу на тимчасово окупованій території Донеччини, Саркісян є одним з засновників батальйону "Арбат" терористичної армії Росії.

Зазначимо, що за матеріалами СБУ та Національної поліції проти бойовика відкрито декілька кримінальних проваджень.

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