Стоунз прокоментував розгром Манчестер Сіті від Арсенала
Джон Стоунз
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Захисник Манчестер Сіті Джон Стоунз прокоментував розгромну поразку Арсеналу в матчі Англійської Прем'єр-ліги.
Слова футболіста наводить Talksport.
"Важко щось казати після такого матчу. Гадаю, ми всі дуже погано переживаємо поразки. Перепрошу у фанатів, які приїхали до Лондона і дивились на це.
Те, як ми грали останні 30 хвилин, неприйнятно. Це були не ми", – резюмував Стоунз.
Зазначимо, що ця перемога стала найбільшою для Арсенала в матчах з "містянами" з 2014 року. Тоді "каноніри" у Суперкубку Англії здобули перемогу з рахунком 3:0.
Раніше підсумки зустрічі підбив головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола.