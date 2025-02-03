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Стоунз прокоментував розгром Манчестер Сіті від Арсенала

Володимир Максименко — 3 лютого 2025, 11:11
Стоунз прокоментував розгром Манчестер Сіті від Арсенала
Джон Стоунз
Getty images

Захисник Манчестер Сіті Джон Стоунз прокоментував розгромну поразку Арсеналу в матчі Англійської Прем'єр-ліги.

Слова футболіста наводить Talksport.

"Важко щось казати після такого матчу. Гадаю, ми всі дуже погано переживаємо поразки. Перепрошу у фанатів, які приїхали до Лондона і дивились на це.

Те, як ми грали останні 30 хвилин, неприйнятно. Це були не ми", – резюмував Стоунз.

Зазначимо, що ця перемога стала найбільшою для Арсенала в матчах з "містянами" з 2014 року. Тоді "каноніри" у Суперкубку Англії здобули перемогу з рахунком 3:0.

Раніше підсумки зустрічі підбив головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола.

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