Стоунз прокоментував розгром Манчестер Сіті від Арсенала

Захисник Манчестер Сіті Джон Стоунз прокоментував розгромну поразку Арсеналу в матчі Англійської Прем'єр-ліги.

Слова футболіста наводить Talksport.

"Важко щось казати після такого матчу. Гадаю, ми всі дуже погано переживаємо поразки. Перепрошу у фанатів, які приїхали до Лондона і дивились на це.

Те, як ми грали останні 30 хвилин, неприйнятно. Це були не ми", – резюмував Стоунз.