Фото дня: Зінченко зустрівся з Ломаченком і Усиком

Хавбек збірної України Олександр Зінченко відвідав бій Джошуа - Повєткін.

Після поєдинку півзахисник МанСіті зустрівся з нашими легендарними боксерами Василем Ломаченком і Олександром Усиком.

"Абсолютні чемпіони", - підписав Зіна світлину в Instagram.

Як відомо, сам бій закінчився жорстким нокаутом, у якому росіянин опинився в 7-му раунді.

Нагадаємо, що після бою Джошуа - Повєткін, Усика нагородили діамантовим поясом.

Також відомо. що Ломаченко привітав британця з яскравою перемогою.

Джерело - Чемпіон.

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