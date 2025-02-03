Найкраща в історії: Шилдс стала першою абсолютною чемпіонкою в трьох вагових категоріях

Американська боксерка Кларесса Шилдс (15-0, 3 KO) перемогла землячку Даніель Перкінс (5-0, 2 KO) та записала своє ім'я в історію боксу.

Поєдинок пройшов усю дистанцію в 10 раундів. Кларесса була більш активною, завдавши майже вдвічі більше точних ударів (85 проти 47) та навіть відправила суперницю в нокдаун в останньому 10 раунді.

SHIELDS DROPS PERKINS SECONDS BEFORE THE FINAL BELL‼️#ShieldsPerkins | Live now on DAZN pic.twitter.com/QW4pbF0XTU — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 3, 2025

Тож у підсумку саме вона здобула перемогу одностайним рішенням суддів. А також титул абсолютної чемпіонки у надважкій вазі (перша в історії).

Таким чином Шилдс вперше в історії боксу в епоху чотирьох поясів стала абсолютною чемпіонкою світу у трьох вагових категоріях: першій середній (2021 рік), середній (2022 рік) та надважкій вазі (2025).