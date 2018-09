Ман Сіті розгромив Фулгем у АПЛ, Зінченко залишився у запасі

Манчестер Сіті у 5 турі чемпіонату Англії переміг на своєму полі Фулгем, українець Олександр Зінченко залишився на лаві запасних.

Українець вперше у сезоні потрапив до заявки Манчестер Сіті на матч, але на полі так і не з'явився.

Перемогу Ман Сіті принесли голи Лероя Сане, Давіда Сілви та Рахіма Стерлінга.

Чемпіонат Англії, АПЛ

5-й тур

15 вересня

Манчестер Сіті - Фулгем 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 2 Сане, 2:0 - 21 Сілва, 3:0 - 47 Стерлінг

FULL-TIME | Three goals and three points. Maybe could have been more, but we'll take it! Well done, boys! 🙌



💙 3-0 ⚪️ #cityvffc #mancity pic.twitter.com/QjZIkhJbOQ