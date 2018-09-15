Ман Сіті розгромив Фулгем у АПЛ, Зінченко залишився у запасі

Манчестер Сіті у 5 турі чемпіонату Англії переміг на своєму полі Фулгем, українець Олександр Зінченко залишився на лаві запасних.
Українець вперше у сезоні потрапив до заявки Манчестер Сіті на матч, але на полі так і не з'явився.
Перемогу Ман Сіті принесли голи Лероя Сане, Давіда Сілви та Рахіма Стерлінга.
Чемпіонат Англії, АПЛ
5-й тур
15 вересня
Манчестер Сіті - Фулгем 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 2 Сане, 2:0 - 21 Сілва, 3:0 - 47 Стерлінг
FULL-TIME | Three goals and three points. Maybe could have been more, but we'll take it! Well done, boys! 🙌— Manchester City (@ManCity) 15 сентября 2018 г.
💙 3-0 ⚪️ #cityvffc #mancity pic.twitter.com/QjZIkhJbOQ
Олександр Зінченко у попередніх чотирьох матчах АПЛ не потрапляв до заявки Манчестер Сіті.
Нагадаємо, у іншому матчі 5-го туру чемпіонату Англії Ліверпуль впевнено переміг Тоттенгем.
Джерело - Чемпіон.