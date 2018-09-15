Ман Сіті розгромив Фулгем у АПЛ, Зінченко залишився у запасі

Манчестер Сіті у 5 турі чемпіонату Англії переміг на своєму полі Фулгем, українець Олександр Зінченко залишився на лаві запасних.

Українець вперше у сезоні потрапив до заявки Манчестер Сіті на матч, але на полі так і не з'явився.

Перемогу Ман Сіті принесли голи Лероя Сане, Давіда Сілви та Рахіма Стерлінга.

Чемпіонат Англії, АПЛ

5-й тур

15 вересня

Манчестер Сіті - Фулгем 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 2 Сане, 2:0 - 21 Сілва, 3:0 - 47 Стерлінг

Олександр Зінченко у попередніх чотирьох матчах АПЛ не потрапляв до заявки Манчестер Сіті.

Нагадаємо, у іншому матчі 5-го туру чемпіонату Англії Ліверпуль впевнено переміг Тоттенгем.

Джерело - Чемпіон.