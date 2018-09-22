Ракицький не допоможе Шахтарю у матчі з Чорноморцем

Ярослав Ракицький не зіграє за Шахтар у матчі 9-го туру чемпіонату України проти Чорноморця.
Про це повідомляє офіційний сайт Шахтаря.
Увечері 22 вересня Шахтар прилетів до Харкова, де завтра зустрінеться з одеським Чорноморцем.
До заявки Паулу Фонсека включив 19 футболістів, варто відзначити відсутність у ній захисника Ярослава Ракицького.
Повний список виглядає так:
Воротарі: Андрій П'ятов, Олексій Шевченко;
Захисники: Богдан Бутко, Олег Данченко, Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Микола Матвієнко, Ісмаїлі;
Півзахисники: Алан Патрік, Майкон, Тарас Степаненко, Марлос, Фернандо, Сергій Болбат, Віктор Коваленко, Тайсон, Андрій Тотовицький;
Нападники: Жуніор Мораес, Оларенважу Кайоде.
Поєдинок "Шахтар" – "Чорноморець" відбудеться 23 вересня на ОСК Металіст. Початок о 17:00.
Нагадаємо, у 9-му турі чемпіонату України Арсенал програв вдома Олімпіку з рахунком 1:3.
Після матчу про відставку оголосив головний тренер Арсеналу Фабріціо Раванеллі.
Джерело - Офіційний сайт Шахтаря.