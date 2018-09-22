Ракицький не допоможе Шахтарю у матчі з Чорноморцем

Ярослав Ракицький не зіграє за Шахтар у матчі 9-го туру чемпіонату України проти Чорноморця.

Про це повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

Увечері 22 вересня Шахтар прилетів до Харкова, де завтра зустрінеться з одеським Чорноморцем.

До заявки Паулу Фонсека включив 19 футболістів, варто відзначити відсутність у ній захисника Ярослава Ракицького.

Повний список виглядає так:

Воротарі: Андрій П'ятов, Олексій Шевченко;

Захисники: Богдан Бутко, Олег Данченко, Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Микола Матвієнко, Ісмаїлі;

Півзахисники: Алан Патрік, Майкон, Тарас Степаненко, Марлос, Фернандо, Сергій Болбат, Віктор Коваленко, Тайсон, Андрій Тотовицький;

Нападники: Жуніор Мораес, Оларенважу Кайоде.

Поєдинок "Шахтар" – "Чорноморець" відбудеться 23 вересня на ОСК Металіст. Початок о 17:00.

Нагадаємо, у 9-му турі чемпіонату України Арсенал програв вдома Олімпіку з рахунком 1:3.

Після матчу про відставку оголосив головний тренер Арсеналу Фабріціо Раванеллі.

Джерело - Офіційний сайт Шахтаря.