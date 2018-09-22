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Олімпік впевнено переміг Арсенал в УПЛ

Сьогодні 21:30 188 0
Олімпік впевнено переміг Арсенал в УПЛ

У 9-му турі чемпіонату України Олімпік у гостях виграв у київського Арсеналу.

На голи Сергія Вакуленка, Дмитра Гришка та Максима Дегтярьова, кияни відповіли лише точним ударом Сергія Гриня. Крім цього, у Олімпіка пенальті не реалізував Вакуленко. 

Чемпіонат України, УПЛ

9-й тур

22 вересня

Арсенал - Олімпік 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 16 Вакуленко, 1:1 - 58 Гринь, 1:2 - 64 Гришко, 1:3 - 82 Дегтярьов

Нереалізований пенальті: 76 Дегтярьов. 

Нагадаємо, у 9-му турі УПЛ Карпати та Львів зіграли внічию у дербі

У іншому матчі ігрового дня Маріуполь переміг Олександрію

 

Джерело - Чемпіон.

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