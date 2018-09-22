Олімпік впевнено переміг Арсенал в УПЛ

У 9-му турі чемпіонату України Олімпік у гостях виграв у київського Арсеналу.
На голи Сергія Вакуленка, Дмитра Гришка та Максима Дегтярьова, кияни відповіли лише точним ударом Сергія Гриня. Крім цього, у Олімпіка пенальті не реалізував Вакуленко.
Чемпіонат України, УПЛ
9-й тур
22 вересня
Арсенал - Олімпік 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 16 Вакуленко, 1:1 - 58 Гринь, 1:2 - 64 Гришко, 1:3 - 82 Дегтярьов
Нереалізований пенальті: 76 Дегтярьов.
Нагадаємо, у 9-му турі УПЛ Карпати та Львів зіграли внічию у дербі.
У іншому матчі ігрового дня Маріуполь переміг Олександрію.
Джерело - Чемпіон.