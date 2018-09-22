Тренер Карпат Мораїш: Ми заслуговували на перемогу над Львовом

Головний тренер Карпат Жозе Мораїш вважає, що його команда виглядала краще за Львів у дербі.
Про це повідомляє Футбол 1/2.
"Ми могли забивати більше. По грі ми заслуговували перемогти, ми були краще. При всій повазі до суперника, ми грали різноманітніше. У Львова немає задатків, щоб створювати щось через центр поля, а у нас є такі якості. Тому по грі ми були кращими", - сказав Мораїш.
Нагадаємо, Карпати та Львів у 9-му турі чемпіонату України зіграли внічию 1:1.
За Карпати неймовірним дальнім ударом зі штрафного відзначився Сергій Мякушко.
Джерело - Футбол 1/2.