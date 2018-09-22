Тренер Карпат Мораїш: Ми заслуговували на перемогу над Львовом

Головний тренер Карпат Жозе Мораїш вважає, що його команда виглядала краще за Львів у дербі.

Про це повідомляє Футбол 1/2.

"Ми могли забивати більше. По грі ми заслуговували перемогти, ми були краще. При всій повазі до суперника, ми грали різноманітніше. У Львова немає задатків, щоб створювати щось через центр поля, а у нас є такі якості. Тому по грі ми були кращими", - сказав Мораїш.