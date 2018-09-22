У 9-му турі чемпіонату України Карпати та Львів зіграли внічию у дербі.

На 74-й хвилині потужним ударом з 35 метрів зі штрафного Карпати вивів вперед Сергій Мякушко. Львів відігрався за 4 хвилини, коли простріл Артура Западні з лівого флангу замкнув Бруно Дуарте.

У середині другого тайму матч було зупинено на 5 хвилин, через дим, який заволік поле, через використання фанами файєрів.

Чемпіонат України, УПЛ

9-й тур

22 вересня

Львів - Карпати 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 74 Мякушко, 1:1 - 78 Бруно Дуарте

Львів: Бандура, Путраш, Голіков, Адамюк, Тейлор, Жонатан, Мартан, Рафаел Сабіно (Приймак, 86), Каленчук, Аугусто Бруно (Западня, 76), Бруно Дуарте.

Карпати: Шевченко, Мехреміч, Ковтун, Федецький, Бородай, Ербес, Мякушко (Варгас, 88), Гуцуляк (Понде, 76), Кльоц, Швед (Мендес, 86), Ді Франко

Попередження: 23 Бруно Дуарте, 40 Каленчук, 54 Тейлор, 58 Федецький.

Нагадаємо, у іншому матчі 9-го туру УПЛ Маріуполь переміг Олександрію - 1:0.

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран взяв провину за поразку від Маріуполя на себе.

Джерело - Чемпіон.