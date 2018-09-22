Хорватському форварду пробачили демарш на ЧС-2018

Екс-форвард Дніпра Нікола Калініч може повернутися до збірної Хорватії.

Про це повідомляє Dnevnik.hr.

30-річний форвард іспанського Атлетико помирився з головним тренером збірної Хорватії Златко Далічем. Фахівець може викликати Калініча на найближчий збір команди.

Під час ЧС-2018 Калініч відмовився виходити на заміну в першому матчі команди через болі у спині та залишив розташування збірної Хорватії. Пізніше він відмовився від срібної медалі.

Нагадаємо, до збірної Хорватії повернувся Огнен Вукоєвич, якого погнали з команди під час ЧС-2018 за відео на підтримку України.

Раніше, футболіст збірної Хорватії Анте Ребіч погасив кредити жителів рідного міста.

Джерело - Dnevnik.hr.