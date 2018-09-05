Вукоєвич повернувся до роботи у збірній Хорватії

Селекціонер Динамо Огнєн Вукоєвич повернувся до тренерського штабу збірної Хорватії.
Про це розповів на своїй сторінці у Facebook заступник головного редактора журналу Футбол Андрій Шахов.
"Дуже радий за Вукоєвича. Робота Огнєна з вивчення суперників так сподобалася Златко Даличу, що той знову запросив його до тренерського штабу.
Ігор Суркіс відпустив селекціонера киян, розуміючи, що такий досвід безцінний. Вукоєвич обіцяє повернутися у Київ на гру з Астаною", - написав Шахов.
Нагадаємо, екс-динамівець разом з Домагоєм Відою після перемоги Хорватії над Росією записали відеоролик зі словами Слава Україні.
Після цього Вукоєвича відсторонили від роботи в національній команді.
Джерело - Чемпіон.