Вукоєвич повернувся до роботи у збірній Хорватії

Селекціонер Динамо Огнєн Вукоєвич повернувся до тренерського штабу збірної Хорватії.

Про це розповів на своїй сторінці у Facebook заступник головного редактора журналу Футбол Андрій Шахов.

"Дуже радий за Вукоєвича. Робота Огнєна з вивчення суперників так сподобалася Златко Даличу, що той знову запросив його до тренерського штабу.

Ігор Суркіс відпустив селекціонера киян, розуміючи, що такий досвід безцінний. Вукоєвич обіцяє повернутися у Київ на гру з Астаною", - написав Шахов.