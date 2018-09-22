Нагорняк: Від Ворскли не чекають на великі результати

Мій профіль

Динамо продовжило падіння або київський гранд врятують лише революційні зміни

Вчора 18:04 5065 4
Роналду - 42: як бразилець показав зуби усьому європейському футболу. ВІДЕО
Сьогодні 13:07 39
Усик топить за Повєткіна на сторінці військово-патріотичного клубу з Росії. ВІДЕО
Сьогодні 12:53 1144
Легіонерові Шахтаря запропонували грати у збірній України
Сьогодні 11:51 1165 2
Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Сьогодні 11:35 115
Світоліна зіграла в теніс на воді. ВІДЕО
Сьогодні 10:10 326
Спартак продає банний набір, одразу після ганьби капітана в лазні. ФОТО
Сьогодні 08:30 793
Нижче плінтуса: уболівальники Астани загнобили Динамо та "подякували" Хацкевичу
Вчора 14:30 4608 2
Хацкевич vs Красніков: історія динамівської Санта Барбари. ФОТО
Вчора 11:10 2192
Усик і Белью проведуть дуель поглядів на Вемблі
Вчора 10:53 663
Блоги
Спартак продає банний набір, одразу після ганьби капітана в лазні. ФОТО
Спартак продає банний набір, одразу після ганьби капітана в лазні. ФОТО Phillip Hess
Сьогодні 08:30 793
Легендарний італієць продемонстрував неймовірну техніку в побуті. ВІДЕО
Легендарний італієць продемонстрував неймовірну техніку в побуті. ВІДЕО Phillip Hess
Сьогодні 07:30 722
Hey, EA Sports! I'm very angry - Ярмоленко незадоволений власною швидкістю в FIFA 19. ВІДЕО
Hey, EA Sports! I'm very angry - Ярмоленко незадоволений власною швидкістю в FIFA 19. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 19:00 999
Динамо продовжило падіння або київський гранд врятують лише революційні зміни
Динамо продовжило падіння або київський гранд врятують лише революційні зміни Андрій Твердохліб
Вчора 18:04 5065 4
Нижче плінтуса: уболівальники Астани загнобили Динамо та "подякували" Хацкевичу
Нижче плінтуса: уболівальники Астани загнобили Динамо та "подякували" Хацкевичу Максим Буйдин
Вчора 14:30 4608 2
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:07 Футбол Роналду - 42: як бразилець показав зуби усьому європейському футболу. ВІДЕО 39
12:53 Бокс Усик топить за Повєткіна на сторінці військово-патріотичного клубу з Росії. ВІДЕО 1144
12:41 Біатлон Гонка чемпіонів відбудеться без Підгрушної 191
12:22 Футбол Нагорняк: Від Ворскли не чекають на великі результати 189
11:51 Футбол Легіонерові Шахтаря запропонували грати у збірній України 1165 2
11:35 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 115
11:30 Бокс Стала відомою дата бою Ф'юрі — Вайлдер 579
11:11 Теніс Завацька пробилася у півфінал турніру в Франції 341
10:57 Футбол Екс-гравець Шахтаря не потрапив у заявку збірної Бразилії 318
10:37 Футбол Рома цікавилася новачком Шахтаря 671
10:10 Теніс Світоліна зіграла в теніс на воді. ВІДЕО 326
09:57 Футбол Раванеллі: Всі сили віддамо, щоб досягнути результату 217
09:30 Теніс Світоліна і Цуренко виступлять на турнірі серії WTA Premier 5 у Китаї 345
09:13 Бокс Спаринг-партнер Белью: Щиро вірю, що він поб'є Усика 433
08:30 Футбол Спартак продає банний набір, одразу після ганьби капітана в лазні. ФОТО 793
07:30 Футбол Легендарний італієць продемонстрував неймовірну техніку в побуті. ВІДЕО 722
21 Вересня 2018
23:50 Футбол Фортуна та Штутгарт розписали суху нічию в Бундеслізі 251
23:31 Футбол Арсенал планує виграти Лігу Європи 384
23:10 Футбол Ворскла досить стрімко продає квитки на домашній матч з Арсеналом 551
22:53 Дзюдо Українець Зантарая виграв бронзу на чемпіонаті світу 1140
22:30 Бокс Кличко розповів чому програв Джошуа. ВІДЕО 790
22:12 Футбол Президент Реала пояснив чому продав Роналду 1710
21:52 Футбол Ворскляни внукам розповідатимуть про матч з Арсеналом 388
21:31 Бокс Названі вражаючі гонорари супербою Джошуа – Повєткін 952
21:11 Футбол Мессі змінив імідж. ФОТО 1087

Нагорняк: Від Ворскли не чекають на великі результати

Сьогодні 12:22 189 0
Нагорняк: Від Ворскли не чекають на великі результати

Експерт телеканалу 2+2 екс-гравець Дніпра, Динамо та збірної Сергій Нагорняк проаналізував виступ полтавської Ворскли у першому єврокубковому матчі.

Його слова наводить офіційний сайт української Прем'єр-ліги.

На думку експерта, у полтавців найвигідніше положенні серед усіх українських команд, які виступають на міжнародній арені.

"Від них не чекають великих результатів. Якщо вони здобудуть принаймні кілька очок для нашого коефіцієнту, ніхто про них і слова поганого не скаже", — заявив експерт.

Читайте також: Телеканал Футбол 1 онлайн — дивитися пряму трансляію

На думку Нагорняка полтавцям бракує досвіду на міжнародному рівні.

"У Ворскли немає досвіду виступів на такому рівні, тим паче проти таких команд. Добре, що підопічні Василя Сачка не опустили руки, продовжували боротись і забили два м’ячі. Мені здається, наші боротимуться за очки з Карабахом. Хоча, з іншого боку, азербайджанці минулого року виступали в Лізі чемпіонів. У них, як мінімум, міжнародного досвіду більше…", — підсумував Нагорняк.

Нагадаємо, Ворскла змогла забити Арсеналу два голи.

Почесний президент Ворскли прокоментував поразку від Арсенала.

Джерело - УПЛ.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()