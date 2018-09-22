Нагорняк: Від Ворскли не чекають на великі результати

Експерт телеканалу 2+2 екс-гравець Дніпра, Динамо та збірної Сергій Нагорняк проаналізував виступ полтавської Ворскли у першому єврокубковому матчі.

Його слова наводить офіційний сайт української Прем'єр-ліги.

На думку експерта, у полтавців найвигідніше положенні серед усіх українських команд, які виступають на міжнародній арені.

"Від них не чекають великих результатів. Якщо вони здобудуть принаймні кілька очок для нашого коефіцієнту, ніхто про них і слова поганого не скаже", — заявив експерт.

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На думку Нагорняка полтавцям бракує досвіду на міжнародному рівні.

"У Ворскли немає досвіду виступів на такому рівні, тим паче проти таких команд. Добре, що підопічні Василя Сачка не опустили руки, продовжували боротись і забили два м’ячі. Мені здається, наші боротимуться за очки з Карабахом. Хоча, з іншого боку, азербайджанці минулого року виступали в Лізі чемпіонів. У них, як мінімум, міжнародного досвіду більше…", — підсумував Нагорняк.