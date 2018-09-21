Живаго прокоментував програш Ворскли в Лізі Європи

Полтавська Ворскла достойно зіграла проти Арсенала в Лізі Європи.

Пр це сказав почесний президент команди Костянтин Жеваго.

"Я пишаюся нашою командою. Так, Ворскла програла, але вона боролася до кінця, забила два м'ячі, намагалася демонструвати якісну гру. Такі поєдинки, впевнений, приносять задоволення українським шанувальникам футболу.

Що стосується перспектив виходу Ворскли з групи, то для цього ми будемо робити все можливе. Зараз я не хочу бути супероптимістом, оскільки у нас в пасиві поки тільки поразка, і попереду команду чекає важка робота. Хоча, безумовно, хотілося б бачити полтавську команду в плей-офф Ліги Європи", – цитує Жеваго офіційний сайт Ворскли.