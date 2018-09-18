ПСЖ у Лізі чемпіонів гратиме в особливій формі. ВІДЕО

Захисник ПСЖ Дані Алвес презентував форму від Air Jordan, в якій команда гратиме в Лізі чемпіонів.
ПСЖ зробив ефектне відео презентації форми від AIr Jordan, яка була зроблена спеціально для Ліги чемпіонів. Героєм відео став захисник Дані Алвес.
🗣"It’s a great honor, a great opportunity for us"@DaniAlvesD2 on PSG's unprecedented collaboration with @Jumpman23 ⚽️🏀— Paris Saint-Germain (@PSG_English) 17 вересня 2018 р.
Shop the #PSGxJordan collection online: https://t.co/2MH0Lq3r0J
And at all official PSG stores! 🔴🔵 pic.twitter.com/uuvVZ7G3sd
Варто зазначити, що Air Jordan належить компанії Nike. Дебютує у новій формі чемпіон Франції в матчі 1 туру групового етапу проти Ліверпуля на Енфілд Роуд. Початок о 22:00 за київським часом.
Також у групі з ПСЖ та Ліверпулем знаходяться Наполі та сербська Црвена Звезда.
Матч Шахтар - Гоффенгайм відбудеться в середу, 19 вересня.
Нагадаємо, Фонсека став найкращим тренером Прем'єр-ліги.
Джерело - twitter/PSG_English.