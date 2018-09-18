ПСЖ у Лізі чемпіонів гратиме в особливій формі. ВІДЕО

Захисник ПСЖ Дані Алвес презентував форму від Air Jordan, в якій команда гратиме в Лізі чемпіонів.

ПСЖ зробив ефектне відео презентації форми від AIr Jordan, яка була зроблена спеціально для Ліги чемпіонів. Героєм відео став захисник Дані Алвес.

Варто зазначити, що Air Jordan належить компанії Nike. Дебютує у новій формі чемпіон Франції в матчі 1 туру групового етапу проти Ліверпуля на Енфілд Роуд. Початок о 22:00 за київським часом.

Також у групі з ПСЖ та Ліверпулем знаходяться Наполі та сербська Црвена Звезда.

Матч Шахтар - Гоффенгайм відбудеться в середу, 19 вересня.

Нагадаємо, Фонсека став найкращим тренером Прем'єр-ліги.

Джерело - twitter/PSG_English.