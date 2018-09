ПСЖ у Лізі чемпіонів гратиме в особливій формі. ВІДЕО

Захисник ПСЖ Дані Алвес презентував форму від Air Jordan, в якій команда гратиме в Лізі чемпіонів.

ПСЖ зробив ефектне відео презентації форми від AIr Jordan, яка була зроблена спеціально для Ліги чемпіонів. Героєм відео став захисник Дані Алвес.

🗣"It’s a great honor, a great opportunity for us"@DaniAlvesD2 on PSG's unprecedented collaboration with @Jumpman23 ⚽️🏀



