Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Три українки фінішували в заліковій зоні індивідуальної гонки останнього етапу Кубку IBU

Олексій Погорелов — 12 березня 2025, 16:22
Валерія Дмитренко, українська біатлоністка
Валерія Дмитренко
biathlon.com.ua/Pavlo Zarovetskyi

Валерія Дмитренко фінішувала двадцятою в індивідуальній гонці останнього етапу Кубку IBU в естонському Отепяя. Це найкращий результат серед усіх українок у цьому заїзді.

На старт індивідуальної гонки вийшли 93 біатлоністки, п'ять з яких були українками. Дмитренко на чотирьох вогневих рубежах схибила всього один раз, що дозволило їй завершити гонку в Топ-20.

Другий найкращий результат серед українок продемонструвала Анастасія Меркушина, яка була найшвидшою українською біатлоністкою цього дня. Проте через одразу чотири промахи Анастасія могла задовольнитися лише 30-м результатом.

Ще однією українкою, яка потрапила до залікової зони, стала Анна Кривонос. 27-річна біатлоністка фінішувала 32-ю, заробивши три штрафи. На жаль, Лілія Стебліна зупинилася в двох кроках від залікової зони. З п'ятьма штрафами вона посіла 42-е місце. Найгірший результат продемонструвала Любов Кип'яченкова, яка за чотири вогневих рубежів схибила сім разів. Як підсумок – 60-е місце.

Перемогу на радість місцевій публіці здобула представниця Естонії Сюзан Кюельм, яка провела ідеальну гонку. Кароліне Ердаль з Норвегії здобула "срібло", а француженка Камілла Бене стала бронзовою призеркою.

Кубок IBU, індивідуальна гонка (жінки)

  • 1. Сюзан Кюельм (Естонія, 0+0+0+0) 39:08,5
  • 2. Кароліне Ердаль (Норвегія, 0+0+1+0) +5,6
  • 3. Камілла Бене (Франція, 0+0+1+1) +6,4
  • ...
  • 20. Валерія Дмитренко (Україна, 0+1+0+0) +2:44,5
  • 30. Анастасія Меркушина (Україна, 1+1+0+2) +3:44,8
  • 32. Анна Кривонос (Україна, 0+2+0+1) +3:54,9
  • 42. Лілія Стеблина (Україна, 0+1+1+3) +5:10,5
  • 60. Любов Кип'яченкова (Україна, 3+3+0+1) +7:22,7

Нагадаємо, що сьогодні вже відбулася індивідуальна гонка Кубку IBU серед чоловіків. Там до залікової зони дісталися два українських біатлоністів.

Раніше з'явилася інформація, що розклад етапу Кубку світу в Поклюці знову можуть змінити.

IBU Анастасія Меркушина біатлон Анна Кривонос Кубок IBU Україна збірна України з біатлону Валерія Дмитренко Любов Кип'яченкова Лілія Стеблина Збірна України

біатлон

Біатлон у сезоні 2024/25: календар та результати гонок Кубку світу
Біг із перешкодами: як Мандзин поспішав зустрічати Підручного на фініші бронзової естафети
Підручний: Бронза – це не випадковість, а результат нашої праці
Джима та Дмитренко фінішували у тридцятці кращих гонки переслідування в Нове-Мєсто
Фінляндія, попри провал у кваліфікації, виграла шоу-гонку Skidskyttekampen-2025

Останні новини