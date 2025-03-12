Хуан Пабло Монтоя відмовляє гонщика від переходу в Формулу-1

Хуан Пабло Монтоя, який був успішним як у Формулі-1, так і в IndyCar, сумнівається, що Колтону Герті варто змінювати американську серію на "королеву автоспорту".

Слова 49-річного колумбійця наводить Motorsport.

Нещодавно було підтверджено, що Каділлак стане одинадцятою командою Ф1. І саме Герта вважається одним з головних кандидатів на місце в команді. Монтоя розуміє, чому 24-річний американець може погодитися на цей варіант.

"Є шанс, що він зможе це зробити, 100%. Я думаю, що їм доведеться добре попрацювати, щоб підготувати його. Потрібно буде багато попрацювати над тестами і всім іншим, як це роблять зі старими болідами, щоб проїхати достатню кількість кілометрів і підготувати його до наступного року, але я щиро вірю, що вони зможуть це зробити, і я думаю, що це їхня надія", – сказав Монтоя.

Дворазовий переможець Indy500 натякнув на сценарій, який ще не обговорювався публічно, а саме, що Герта може приєднатися до Каділлак в якості резервіста.

"Я не знаю, чи візьмуть вони його з самого початку, чи візьмуть через рік чи два. Можливо, вони почнуть з кимось іншим, а його візьмуть як резервного пілота, а потім випустять його, або вони будуть з ним з самого початку. Я не знаю, про що вони думають, але я вважаю, що Герта був би одним з логічних варіантів для них, тому що він американець".

Однак Монтоя попередив, як сильно ризикуватиме Колтон, якщо залишить своє нинішнє місце в одній з найкращих команд IndyCar в Andretti Global заради абсолютно нової команди Формули-1.

"Це була б дійсно гарна історія, якби Колтон був там, але він вже дуже добре зарекомендував себе в Америці. І я не знаю, наскільки розумно було б прийти в Ф1 з тієї позиції, на якій він зараз знаходиться в Америці. Змінити все і ризикнути всім заради Ф1. Він потрапив би в непросту ситуацію, коли вони (Каділлак) не знали б, наскільки конкурентоспроможними вони будуть, наскільки швидкими вони будуть. Він в одній з найкращих команд в Америці, де у нього є шанс вигравати перегони щотижня, і раптом він опинився б у п'ятірці найгірших щотижня, щоб заявити, що він у Формулі-1. Це нелегко".

Хуан зазначив, що хороша репутація, якою Герта користується сьогодні в США, може змінитися, якщо він зазнає невдачі в Формулі-1.

"Проблема в тому, що якщо він піде, вони знайдуть йому заміну. Якщо ця людина буде справді успішною, а Колтон не буде добре виступати у Формулі 1, то для нього не буде місця. Існує ризик, і вони, ймовірно, скажуть: "Так, місце завжди твоє", але якщо хтось приходить і робить кращу роботу, ніж він, то раптом це місце вже не буде таким вже й його. В автоспорті все змінюється дуже швидко".

Хуан Пабло Монтоя провів у Формулі-1 5,5 сезонів, за які він встиг виграти 7 Гран-прі, здобути 13 поулів, 30 разів фінішувати на подіумі та заробити 307 очок.