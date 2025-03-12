Керівник медштабу МЮ залишить команду після всього 18 місяців роботи

Керівник медичної служби Манчестер Юнайтед Гарі О'Дрісколл залишить клуб після 18 місяців роботи на цій посаді.

Про це повідомляє The Athletic.

О'Дрісколл перейшов на роботу на "Олд Траффорд" у вересні 2023 року з Арсенала, де він обіймав цю посаду протягом шести років.

54-річний ірландець провів у Лондоні загалом 16 років, спочатку приєднавшись до команди в якості клубного лікаря в 2009 році і ставши ключовою фігурою в клубі.

О'Дрісколл замінив Стіва Макнеллі, який пішов у відставку в грудні 2022 року і був тимчасово замінений на постійній основі колишнім лікарем Ліверпуля Джимом Моксоном.

Згідно з джерелом, Моксон також залишить Юнайтед після двох років роботи на посаді головного лікаря чоловічої команди. О'Дрісколл та Моксон залишатимуться на своїх посадах протягом перехідного періоду, поки манкуніанці шукатимуть їхніх наступників.

Нагадаємо, що вчора Манчестер Юнайтед представив план щодо нового 100-тисячного стадіону, який у майбутньому замінить "Олд Траффорд".