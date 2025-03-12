Це і твій приз: збірна України розділила нагороду "спортсмен тижня" від IBU з Тандреволл

Збірна України, яка виграла бронзові медалі естафети Кубку світу з біатлону, отримала від міжнародного союза біатлоністів (IBU) звання "спортсмен тижня" за підсумками голосування фанатів. Проте українці розділили цю нагороду з Інгрід-Ландмарк Тандреволл.

Про це повідомляє НОК України.

9 березня на сьомому етапі Кубку світу Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Дмитро Підручний стали бронзовими призерами естафети. Це була перша медаль для України за останні п'ять років у чоловічій естафеті.

За це вболівальники визнали українську команду "спортсменом тижня". Проте українці вирішили передати цю нагороду іншому претенденту, який був у голосуванні, а саме Інгрід-Ландмарк Тандреволл.

"Ми дуже раді виграти цей приз", — сказав Підручний.

"Разом у нашій команді ми вирішили розділити цей приз з Інгрід, оскільки вирішили, що вона на нього дуже заслуговує. Цей приз і для тебе, оскільки у тебе був дуже складний сезон, тож ми хочемо ще тебе підтримати", – додав Мандзин.

28-річна норвежка вперше в сезоні стала переможницею гонки Кубку світу, вигравши жіночий спринт в Нове-Мєсто. І вона це зробила після того, як у грудні минулого року перенесла операцію на серці.

Дізнавшись про цей жест української команди, Тандреволл не могла не подякувати їм за це.

"Це найкращий прояв біатлонної сім'ї. Дякую вам, хлопці, я не так на це заслужила, як ви, але про це ми подискутуємо іншим разом", – сказала Інгрід.

А пізніше вона опублікувала Stories в Instagram, де побажала миру Україні.

"Ви заслуговуєте всього в цьому світі і насамперед МИРУ! Я зберігатиму це на згадку про вас", – написала біатлоністка.

Варто зазначити, що для України це вже друга перемога в даній номінації. Раніше за підсумками етапу в Обергофі "спортсменом тижня" визнали Дмитра Підручного.

Нагадаємо, що сьогодні відбулися дві гонки останнього етапу Кубку IBU: два українських біатлоністів забігли до чільної тридцятки, у той час як три українки фінішували в заліковій зоні.