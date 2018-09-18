Ліверпуль прийме ПСЖ та інші матчі першого дня групового етапу Ліги чемпіонів

Групову стадію найпрестижнішого футбольного турніру серед європейських клубів сьогодні, 18 вересня, відкриють матчі в Мілані, Барселоні, Гельзенкірхені, Стамбулі, Монако, Брюгге, Белграді та Ліверпулі.
Розклад матчів 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Вівторок, 18 вересня:
група A: Брюгге (Бельгія) - Боруссія (Дортмунд, Німеччина), Монако (Франція) - Атлетико (Іспанія);
група B: Барселона (Іспанія) - ПСВ (Голландія), Інтер (Італія) - Тоттенгем (Англія);
група C: Ліверпуль (Англія) - Парі Сен-Жермен (Франція), Црвена Звезда (Сербія) - Наполі (Італія);
група D: Галатасарай (Туреччина) - Локомотив (Росія), Шальке-04 (Німеччина) - Порту (Португалія).
Матч Шахтар - Гоффенгайм відбудеться в середу, 19 вересня.
Нагадаємо, Фонсека став найкращим тренером Прем'єр-ліги.
Джерело - Чемпіон.