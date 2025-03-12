Світоліна не змогла дограти матч проти Пегули через погодні умови
Еліна Світоліна
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Зустріч першої ракетки України Еліни Світоліної з четвертою ракеткою світу Джессікою Пегулою був перерваний на початку третього сету через зливу.
Матч проходить у межах 1/8 фіналу турніру в Індіан-Веллсі.
У першому сеті одеситка програла представниці США з рахунком 5:7, але в другому взяла впевнений реванш - 6:1.
Еліна на початку третього зробила брейк і повела 1:0.
Поєдинок тривав 1 годину та 36 хвилин. Наразі пауза в грі складає вже майже 3 години.
Оновлено: матч відновився о 4:07 за київським часом.
В очних матчах перевага поки на боці американки, 5:2. Місяць тому Пегула перемогла українку на змаганні у Досі.