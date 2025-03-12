Світоліна не змогла дограти матч проти Пегули через погодні умови

Зустріч першої ракетки України Еліни Світоліної з четвертою ракеткою світу Джессікою Пегулою був перерваний на початку третього сету через зливу.

Матч проходить у межах 1/8 фіналу турніру в Індіан-Веллсі.

У першому сеті одеситка програла представниці США з рахунком 5:7, але в другому взяла впевнений реванш - 6:1.

Еліна на початку третього зробила брейк і повела 1:0.

Поєдинок тривав 1 годину та 36 хвилин. Наразі пауза в грі складає вже майже 3 години.

Оновлено: матч відновився о 4:07 за київським часом.

В очних матчах перевага поки на боці американки, 5:2. Місяць тому Пегула перемогла українку на змаганні у Досі.